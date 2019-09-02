فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة.. المرتدات والأطراف أبرز تعليماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

دشن السويسري رينيه فايلر مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد سويعات من مؤتمر تقديمه مديراً فنياً للعملاق الأحمر خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وقبل بداية المران اجتمع فايلر باللاعبين ووجه لهم بعض التعليمات الفنية التي تخص طريقة اللعب التي يٌفضل الاعتماد عليها مع الفريق بشكل أساسي.

Advertisements

الجهاز الفني بقياده فايلر عقد اجتماعاً بين أفراده، قبل أن يُلقي فايلر محاضرة مع اللاعبين؛ ليتعرفوا خلالها على فلسفة مدربهم الجديد.

المران بدأ بجزء بدني، وبعدها تدريبات فنية بالكرة، قبل أن يُقرر فايلر عمل تقسيمة بين فريقين للتعرف على مستوى اللاعبين عن قرب للمرة الأولى.

واهتم فايلر بتوجيه تعليمات للاعبين قطع بها التقسيمة أكثر من مرة، أهمها يتعلق بالهجمات المرتدة وضرورة تطبيقها بسرعة، واللعب على الأطراف بطريقته.