فايلر يقسم لاعبي الأهلي إلى مجموعين.. تعرف عليهم

خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين، وذلك عقب فقرة الجري مباشرة، وذلك خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وهم..
الفريق الأحمر..
محمد الشناوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، العربي بدر، حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، وليد سليمان، أحمد الشيخ.
الفريق الأصفر..
شريف إكرامي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسين السيد وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأجايي وحسين الشحات ومروان محسن.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.
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