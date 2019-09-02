ريال مدريد الأكثر إنفاقاً على شراء اللاعبين بـ 303 مليون يورو

مع الوصول إلى اللحظات الأخيرة المسموح فيها بقيد وتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية بالدوريات الأوروبية، نستعرض أبرز الصفقات التي استفادت منها الأندية في دعم صفوفها خلال تلك الفترة، والتي تنتهي اليوم في كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن أبرز الصفقات التي تم إبرامها في مرحلة توقف النشاط بين الموسمين الماضي والجديد هو انتقال اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي إلى نادي ريال مقابل 100 مليون يورو، في الوقت الذي أعلن فيه نادي برشلونة التعاقد مع دي يونج لاعب أياكس الذي قاد فريقه للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبلغت قيمة تلك الصفقة 75 مليون يورو.

أما عن أغلى صفقات الموسم الحالي للانتقالات فهي تلك التي انتقل بموجبها اللاعب جواو فيليكس لاعب بنفيكا إلى أتليتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو، ويليه أنطوان جريزمان الذي انتقل من أتليتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، وعلى مستوى الأندية فإن نادي ريال مدريد هو الأكثر إنفاقاً على جلب اللاعبين وإبرام الصفقات بقيمة 303 ملايين يورو دفعها من أجل التعاقد مع 5 لاعبين.

ويليه في قيمة النفقات غريمه التقليدي برشلونة الذي أنفق 255 مليون ثم أتليتيكو مدريد 243 مليون، و يوفينتوس التي أنفقت 188 مليون يورو، ومانشستر سيتي بـ168 مليون. ونجح نادي بايرن ميونخ في حسم واحدة من أهم صفقاته هذا الموسم بضم الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي وقع للبايرن 5 سنوات مقابل 80 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في الدوري الألماني برغم أنه مدافع لكنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، في حين استفاد بايرن ميونخ أيضاً من انتقال فيليب كوتينيو إلى صفوفه قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة مقابل 8.5 ملايين يورو.

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وانتقل هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو، وتحول ماتيوس دي ليخت من نادي أياكس أمستردام إلى يوفينتوس مقابل 85 مليون يورو، ورودري من أتليتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو، ونيكولاس بيبي من ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو، ورومولو لوكاكو من مان يونايتد إلى إنتر ميلان مقابل 65 مليون يورو، ونبيل فقير من ليون إلى ريال بيتيس مقابل 19 مليون يورو، وبيساكا من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو، وتانجي ندومبيلي من ليون إلى تونتهام مقاتبل 60 مليون يورو، وكانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي مقابل صفقة تبادلية مع دانيلو ومبلغ 35 مليون يورو، ولوكا يوفيتش من فرانكفورت إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو، وجوليان برانديت من ليفركوزين إلى بروسيا دوترموند مقابل 25 مليون يورو، وفيرلاند ميندي من ليون إلى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو، ورودريجو من سانتوس إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

وتتواصل الصفقات مع ماتيو كوفاسوفيتش الذي انتقل من ريال مدريد إلى تشيلسي مقابل 45 مليون يورو، وكوستاس مانولاس من روما إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو، وإدير ميليتاو من بورتو إلى ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، وجويلانتون من هوفنهايم إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 44 مليون يورو، وسيباستيان هالير من فرانكفورت إلى وست هام يونايتد مقابل 40 مليون يورو، ووسام بن يدر من إشبيلية إلى موناكو مقابل 40 مليون يورو، وخامينيس من بنفيكا إلى وولفرهامبتون مقابل 38 مليون يورو، وهيرلينج لوزانو من آينهوفن إلى نابولي مقابل 38 مليون يورو، وبينجامين بافارد من شتوتجارت إلى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو، وماركوس تورينتي من ريال مدريد إلى أتليتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو.

فيما لم تتم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى برشلونة حيث تم تأجيل هذا القرار إلى الموسم المقبل بعد المغالاة في المقابل المادي من قبل نادي باريس سان جيرمان، وفي نفس السياق أعلن ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني لتوتنهام عن بقاء لاعب الوسط الدنماركي كريستان إركسن ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.