نائب رئيس اتحاد الجودو: منتخب مصر يمتلك جيل من الرجال يستحقون الدعم

أعرب مرزوق محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري للجودو عن عدم رضاه عن النتائج التي حققها منتخب مصر في بطولة العالم والتي أقيمت مؤخرا باليابان. وقال مرزوق أن منتخب الجودو يمتلك حاليا جيل عظيم من اللاعبين يستحق الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة من أجل بناء منتخب قوي يليق بأسم مصر. جيل عظيم من اللاعبين يستحق الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة من أجل بناء منتخب قوي يليق بأسم مصر. وتابع ان المنتخب لم يحقق النتائج المرجوة في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في اليابان ولكن منتخبنا ظهر بشكل محترم وهناك إيجابيات سنعمل على تطويرها وبالطبع يوجد سلبيات سنعمل على تجنبها خلال الفترة المقبلة من بناء منتخب قوي من اللاعبين الحاليين والذين يمتلكون كل مقومات البطولة.

المرجوة في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في اليابان ولكن منتخبنا ظهر بشكل محترم وهناك إيجابيات سنعمل على تطويرها وبالطبع يوجد سلبيات سنعمل على تجنبها خلال الفترة المقبلة من بناء منتخب قوي من اللاعبين الحاليين والذين يمتلكون كل مقومات البطولة.

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