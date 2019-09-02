المقاولون 2001 يهزم طلائع الجيش بهدف دون رد فى بطولة الجمهورية

فاز فريق المقاولون لمواليد 2001 على طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى اقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، في بطولة الجمهورية.

احرز هدف اللقاء اللاعب محمود تايسون هداف الفريق فى منتصف الشوط الثاني.

وبذلك الفوز يرفع الفريق الى سبعة نقاط من فوزين على المصرى والجيش والتعادل الاسبوع الماضى مع بيراميدز.

وعقب اللقاء قدم محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون التهنئة للجهاز واللاعبين، ويقود الفريق جهاز فنى مكون

من عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابرادارى وتامرعادل علاج طبيعى واحمد طنطاوى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع المشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.