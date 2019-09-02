انطوي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة بتروجت

أعلن الفرنسي سباستيان دوسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه الاساسي الذي يواجه بتروجت بعد قليل في مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر . نهائي بطولة كأس مصر . ويضم تشكيل بيراميدز كل من : حارس المرمي : مهدي سليمان الدفاع : رجب بكار ، علي جبر، احمد ايمن منصور، محمد حمدي Advertisements الوسط : نبيل دونجا ، ايريك تراوري، عمر جابر الهجوم: جون امطوي، اسلام عيسي، ابراهيم حسن .

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