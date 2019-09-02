اعلن محمد عودة المدير الفني لبتروجت اسماء اللاعبين الذي سيخوض بهم لقاء بيراميدز في الثامنة مساء اليوم . واللاعبون هم بونجا في حراسة المرمى وامام في الدفاع احمد السباعي وخالد عبد الرازق واحمد عبد الرسول واحمد سالم صافي وفي الوسط محمود عماد واحمد عفيفي ومصطفى معوض واحمد سعيد اوكا وجون مانجا في الدفاع احمد السباعي وخالد عبد الرازق واحمد عبد الرسول واحمد سالم صافي وفي الوسط محمود عماد واحمد عفيفي ومصطفى معوض واحمد سعيد اوكا وجون مانجا وفي الهجوم احمد رؤوف. فيما ضمت قائمة البدلاء كل من :عمرو شبانة واحمد الحسينى وابراهيم صلاح واسلام كانو وايهاب عبد المحسن ومحمود القط واحمد كمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمد رؤوف يقود هجوم بتروجت امام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.