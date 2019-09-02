أسامة صلاح رئيسا لبعثة مصر للطيران ببطولة الشركات

يترأس الكابتن أسامة صلاح عضو مجلس إدارة نادى الشمس بعثة شركة مصر للطيران المشاركة فى بطولة الشركات ببورسعيد حاليا. ويشغل الكابتن اسامة صلاح منصب أمين عام اللجنة الرياضية فى الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة حيث يحظى بثقة مجلس إدارة الشركة لما له من باع كبير بالرياضةبإعتباره نجما بارزا فى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشمس ومديرا للنشاط الرياضى سابقا بجانب إشرافه على النشاط الرياضى بالشركة لسنوات طويلة. إدارة الشركة لما له من باع كبير بالرياضةبإعتباره نجما بارزا فى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشمس ومديرا للنشاط الرياضى سابقا بجانب إشرافه على النشاط الرياضى بالشركة لسنوات طويلة. وقال أسامة صلاح أن شركة مصر للطيران تشارك ببطولة الشركات فى 7 لعبات هى كرة القدم والسلة والطائرة واليد للرواد ورفع الأثقال والجودو والدرجات. وكشف أن هناك العديد من نجوم الكرة واليد والسلة والطائرة والأثقال السابقين فى مصر يشاركون فى فرق مصر للطيران ببطولة الشركات للمنافسة على اللقب هذا العام .



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