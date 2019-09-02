شاهد.. المران الأول للأهلي مع فايلر

قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اليوم الأثنين، أول مران له مع الفريق، للوقوف على مستوى اللاعبين ومعرفتهم بشكل كامل.

وكان فايلر عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالجانب الفني والعملي، حيث يستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا

الاستوائية التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي أقام مؤتمر صحفي ظهر اليوم، لتقديم فايلر كمدير فني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

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