الشناوي ينتظم في مران الاهلي الجماعي

انتظم محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش تحت قيادة رينيهفايلر وجهازه المعاون.
وشارك الشناوي في تدريبات الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، كما شارك في تقسيمةالكرة.
وكان الشناوي قد اكتفى بجلسة في الجيم أمس وأداء بعض الفقرات التأهيلية الخفيفة، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وانتظم اليوم في المران الجماعي بصورة طبيعية ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة مع باقي الحراس.
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