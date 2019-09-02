قضت محكمه القضاء الإداري للدائرة الثانية ، برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضويه المستشار رأفت محمد عبد الحميد ومحمد حمدي حسن غيث والمستشار محمد حسن أبو جبل مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبد النبي ، بعدم قبول الدعوى رقم ٥٨٨٤٩ لسنه ٧٣ قضائية المقامة من هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال التي أقامها ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك لرفعها من غير ذي صفة لثبوت التزوير فى العضوية الخاصة بوالده وكذلك عضويته التابعة وتقديم مستندات مزوره وسابقه صدور حكم من محكمه الجنايات بإلغاء العضويات المزورة ومن بينها عضوية مجدي حجاج . عبد النبي ، بعدم قبول الدعوى رقم ٥٨٨٤٩ لسنه ٧٣ قضائية المقامة من هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال التي أقامها ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك لرفعها من غير ذي صفة لثبوت التزوير فى العضوية الخاصة بوالده وكذلك عضويته التابعة وتقديم مستندات مزوره وسابقه صدور حكم من محكمه الجنايات بإلغاء العضويات المزورة ومن بينها عضوية مجدي حجاج . واكدت المحكمة صحة قرار مجلس الإدارة بإلغاء العضويات المزورة ومن ببنها عضوية مجدي حجاج . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر مستندات .. القضاء الاداري يرفض دعاوى إيقاف انتخابات الزمالك ويؤكد صحة الغاء العضويات المزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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