عبدالرحمن حميد: الأهلي ساهم في تطويري فنيُا خلال بطولة العالم لليد

عبر عبدالرحمن حميد حارس مرمى فريق الشباب لكرة اليد بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع النادي لمدة ٤ سنوات قادمة لافتا إلى أنها خطوة مهمة وتضعه امام مسؤولية كبيرة.
وأشار إلى أنه يشعر بالفخر الشديد لثقة إدارة النشاط الرياضي والجهاز الفني بقدراته وهوما يزيده إصرارا على التألق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حميد أن النادي الأهلي ساهم في وصوله للمستوى الذي قدمه خلال بطولة كأس العالم ، ومازال لديه الكثير من الطموحات التي يسعى لتحقيقها مع النادي خلالالسنوات القادمة.
وأشار إلى أن المنافسة مع زميليه محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه تصب في صالح النادي بما يملكه الثنائي من خبرات وموهبة و سوف يقاتل من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة السويدي اولا ليندجرين.
وشدد الحارس الشاب على أن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بالبطولات ولن يفرط في المنافسة عليها من أجل إسعاد الجماهير.
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