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جميع صفقات اليوم الأخير من الميركاتو في الدوري الاسباني

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محمود ماهر 0 تبليغ

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يغلق سوق الانتقالات الصيفي أبوابه في إسبانيا عند الساعة 21:59 بتوقيت جرينيتش، 23:59 بتوقيت مصر / القاهرة، 00:59 بتوقيت / مكة المكرمة، والاندية لا تكف عن العمل والتفاوض لاتمام صفقاتهم المتأخرة، وميركاتو داي يواكب معكم الاحداث لحظة بلحظة.

أبرم الكثير من الصفقات على مستوى خط الدفاع بشراء ميليتاو وميندي من بورتو وليون، كما اشترى يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت.

لكن النادي الملكي أخفق في بيع جاريث بيل وخاميس رودريجيز وفي جلب بول بوجبا وإريكسن ونيمار.

سوق الريال لم يكن الأبرز في الليجا، بل أتلتيكو مدريد الذي تعاقد مع الموهبة البرتغالية الصاعدة جواو فيليكس بـ 120 مليون يورو، بالإضافة لعدد هائل من اللاعبين.

ويأتي من بعد الأتلتي نادي إشبيلية صاحب الـ 13 صفقة آخرهم تشيشاريتو بسبعة ملايين إسترليني من وست هام، ثم الذي ضم جريزمان ب120 مليون يورو من الأتلتي بالإضافة للهولندي المُبدع فرينكي دي يونج بأكثر من 75 مليون يورو.

في هذا التقرير المصور، نرصد معكم نشاط جميع أندية إسبانيا خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2019 (الميركاتو الإسباني)، ويمكنكم تنشيط الصفحة كل ساعة للتعرف على آخر صفقة تمت في الليجا أو السيجوندا.

الصفقات

الحارس الإسباني
الحارس الإسباني “سيرخيو ريكو” ينتقل إلى باريس سان جيرمان من إشبيلية ، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء في يونيه 2020 (صور: PSG web site)

 

الحارس المغربي ياسين بونو يتمم انتقاله إلى إشبيلية على سبيل الإعارة من جيرونا حتى يونيه 2020
الحارس المغربي ياسين بونو يتمم انتقاله إلى إشبيلية على سبيل الإعارة من جيرونا حتى يونيه 2020

 

إشبيلية يُتمم تعاقده مع
إشبيلية يُتمم تعاقده مع “تشيشاريتو” نظير 7.5 مليون جنيه إسترليني قادمًا من وست هام يونايتد (صور: SevillaFC web site)

 

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ساوثامبتون يُعير مهاجمه
ساوثامبتون يُعير مهاجمه “جويدو كاريلو” إلى ليجانيس حتى نهاية الموسم (صور: Leganes web site)

 

أتم باريس سان جيرمان صفقة الحارس كيلور نافاس من ريال مدريد بعقد مدته 4 سنوات نظير 13.5 مليون يورو (صور: PSG web site)
أتم باريس سان جيرمان صفقة الحارس كيلور نافاس من ريال مدريد بعقد مدته 4 سنوات نظير 13.5 مليون يورو (صور: PSG web site)

 

ناتشو مونريال يتجاوز الفحص الطبي لريال سوسيداد بعد رحيله عن آرسنال ، اللاعب وقع على عقد مدته 3 سنوات (صور: Real sociedad twitter)
ناتشو مونريال يتجاوز الفحص الطبي لريال سوسيداد بعد رحيله عن آرسنال ، اللاعب وقع على عقد مدته 3 سنوات (صور: Real sociedad twitter)

 

ألميريا يسدد 8 مليون إسترليني لنوتنجهام فورست الإنجليزي ويحصل على توقيع الجناح الأيمن الإنجليزي اليافع
ألميريا يسدد 8 مليون إسترليني لنوتنجهام فورست الإنجليزي ويحصل على توقيع الجناح الأيمن الإنجليزي اليافع “آرفين أبياه” (صور: UD Almeria twitter)

 

الحارس ألفونس آريولا ينضم لصفوف ريال مدريد من باريس سان جيرمان بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم
الحارس ألفونس آريولا ينضم لصفوف ريال مدريد من باريس سان جيرمان بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

 

برشلونة يعير الإنجليزي
برشلونة يعير الإنجليزي “ماركوس مكجواني” لنادي لفيتي ليوفين الهولندي ليونيه 2020

 

الغاني بابا رحمن يجدد لتشيلسي لمدة سنة وينتقل معارًا لريال مايوركا
الغاني بابا رحمن يجدد لتشيلسي لمدة سنة وينتقل معارًا لريال مايوركا

 

أتالانتا يعوض سكرتيل بقائد الدنمارك
أتالانتا يعوض سكرتيل بقائد الدنمارك “سيمون كاير” باستعارته من إشبيلية حتى يونيه 2020

 

بيرمنجهام سيتي يضم لاعب الوسط الصيني
بيرمنجهام سيتي يضم لاعب الوسط الصيني “بيرنارد يبينج سون” من خيميناستيك الإسباني
انتظروا المزيد حتى منتصف الليل..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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