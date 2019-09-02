جميع صفقات اليوم الأخير من الميركاتو في الدوري الاسباني

يغلق سوق الانتقالات الصيفي أبوابه في إسبانيا عند الساعة 21:59 بتوقيت جرينيتش، 23:59 بتوقيت مصر / القاهرة، 00:59 بتوقيت السعودية / مكة المكرمة، والاندية لا تكف عن العمل والتفاوض لاتمام صفقاتهم المتأخرة، وميركاتو داي يواكب معكم الاحداث لحظة بلحظة.

ريال مدريد أبرم الكثير من الصفقات على مستوى خط الدفاع بشراء ميليتاو وميندي من بورتو وليون، كما اشترى يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت.

لكن النادي الملكي أخفق في بيع جاريث بيل وخاميس رودريجيز وفي جلب بول بوجبا وإريكسن ونيمار.

سوق الريال لم يكن الأبرز في الليجا، بل أتلتيكو مدريد الذي تعاقد مع الموهبة البرتغالية الصاعدة جواو فيليكس بـ 120 مليون يورو، بالإضافة لعدد هائل من اللاعبين.

ويأتي من بعد الأتلتي نادي إشبيلية صاحب الـ 13 صفقة آخرهم تشيشاريتو بسبعة ملايين إسترليني من وست هام، ثم برشلونة الذي ضم جريزمان ب120 مليون يورو من الأتلتي بالإضافة للهولندي المُبدع فرينكي دي يونج بأكثر من 75 مليون يورو.

في هذا التقرير المصور، نرصد معكم نشاط جميع أندية إسبانيا خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2019 (الميركاتو الإسباني)، ويمكنكم تنشيط الصفحة كل ساعة للتعرف على آخر صفقة تمت في الليجا أو السيجوندا.

الصفقات

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