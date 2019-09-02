الصفقة تَمت .. والإعلان الرسمي خلال ساعات

أكد الصحفي الإسباني الشهير، خوسي لويس سانشيز، المُقرب من إدارة نادي ريَال مدريد الإسباني، في برنامج “خوغونيس” على قناة “لاسيكستا”، أن عملية التبادل بين ناديي ريَال مدريد وباريس سان جيرمان قد تمت، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وأشار الصحفي ذاته، إلى أن الناديين سيُعلنان خلال ساعات عن انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بصفة رسمية إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية باريس، بقيمة فاقت 15 مليون يورو، إضافة إلى إعارة الحارس الفرنسي ألفونس أريولا إلى صفوف النادي الملكي “ريال مدريد”.

وشُوهد الحارس الكُوستايكي كيلور نافاس، صبيحة اليوم، في مكاتب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ وقع عقد انضمامه إلى الفريق الفرنسي.

وكَان الحارس أريولا قد حط الرحال، أول أمس السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد، لاجتياز الفحص الطبي الروتيني.