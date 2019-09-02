قبل الإعلان الرسمي .. الريَال يُسجل لاعبه الجديد في لوائح “الليغا”

في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، كشفت صحيفة “الآس” الإسبانية أن نادي ريَال مدريد الإسباني قد قام بتسجيل الحارس الفرنسي ألفونس أريولا في لوائح الفريق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ودلك لتعويض رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكَان كيلور نافاس قد ودع زملاءه، يوم أمس، بعد نهاية مُباراة الفريق أمام فياريال، قبل أن يُوقع عقد انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، صبيحة اليوم، في مكاتب النادي في عاصمة الأنوار باريس.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الناد الملكي قد قام، صبيحة اليوم، بوضع بيانات الحارس الفرنسي لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مما يؤكد انضمام بطل العالم أريولا إلى صفوف النادي الملكي.