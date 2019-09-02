استبعاد محمد صلاح من جائزة الفيفا 2019

خرج النجم المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتحمل عنوان “الأفضل” أو TheBest.

وجاء استبعاد محمد صلاح من القائمة الثلاثية بعد أشهر قليلة من تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وبلقب دوري أبطال أوروبا 2019/2018 مع ليفربول.

وفَضل الفيفا اختيار لاعب واحد فقط من ليفربول للتواجد في قائمة المرشحين الأوائل لنيل الجائزة، ووقع الاختيار على المدافع الدولي الهولندي “فيرجيل فان دايك” بسبب الدور الهام الذي لعبه في خط الدفاع لتتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في التاريخ، كما قاد بلاده للتأهل إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب إنجلترا.

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ويعود الثنائي الشهير “كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي” للتنافس على الجائزة من جديد بعد غيابهما عن المنافسة على الجوائز الفردية عمومًا سواء في الفيفا أو اليويفا مطلع عام 2018.

وساهم كريستيانو رونالدو في تتويج ناديه الجديد “يوفنتوس” بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، كما قاد البرتغال – أحفاد فاسكو دي جاما – لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا في النهائي.

أما ميسي فقد سجل عدد هائل من الأهداف في الليجا تُوج بها نفسه هدافًا للدوري الإسباني، وساعد برشلونة على التتويج بلقب الليجا للمرة الثانية على التوالي، وسجل أهداف مؤثرة في دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام ليفربول، كما قدم مستويات جيدة نوعًا ما مع منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا 2019 قبل توديع البطولة أمام أصحاب الضيافة “البرازيل”.