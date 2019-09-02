ساعات الميركاتو الأخيرة .. قد تشهد قُنبلة تاريخية

أكدت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية الذائعة الصيت، أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد اجتمع مع قادة الفريق الباريسي لإخبارهم بأن النجم البرازيلي نيمار جُونيور لن يَرحل إلا في حال دُفع فيه مبلغ 300 مليون يُورو.

ويَبدو أن الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان أراد أن يُبلغ لاعبي فريقه بأن زميلهم البرازيلي نيمار جُونيور مُستمر مع النادي الفرنسي ولن يَرحل في الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتباطا بالموضوع، أكد الصحفي الإسباني الشهير، كيم دُومينيك، والمقرب من إدارة برشلونة، أن هُناك تخوف كبير في أروقة النادي الكاتالوني من رئيس نادي ريَال مدريد الإسباني فلورينتينو بيريز، والذي يبقى قادرا على الدُخول بقوة في آخر ساعات الميركاتو لخطف النجم البرازيلي نيمار.

وتُشير جُل التقرير الإعلامية في إسبانيا إلى أن بيريز بإمكانه أن يُفجر الميركاتو في الساعات الأخيرة بالاتفاق مع إدارة الخليفي على ضم نيمار جُونيور.