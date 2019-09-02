- 1/2
- 2/2
أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية الواسعة الإنتشار أن نادي برشلونة أنهى اتفاقه رُفقة نادي سيلتا فيغو الإسباني لإعارة لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا لمدة موسم واحد.
وفَرَّطَ نادي برشلونة في لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا، الذي يُعتبر من بين أفضل اللاعبين في بداية الموسم الكروي الحالي، وذلك نظرا لبحث اللاعب عن دقائق أكثر للعب.
وأشارت صحيفة “الماركا” إلى أن الاتفاق بين الناديين تم، وسيتم كتابة العُقود في الساعات المُقبلة لتوقيعها وإعلان رحيل رافينيا رسميا عن النادي الكاتالوني.
يُذكر أن رافينيا كان يُشكل هدفا رئيسيا لنادي فالنسيا في الميركاتو الصيفي الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يُفرط في أحد نُجوم الموسم في آخر ساعات الميركاتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.