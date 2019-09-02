برشلونة يُفرط في أحد نُجوم الموسم في آخر ساعات الميركاتو

أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية الواسعة الإنتشار أن نادي برشلونة أنهى اتفاقه رُفقة نادي سيلتا فيغو الإسباني لإعارة لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا لمدة موسم واحد.

وفَرَّطَ نادي برشلونة في لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا، الذي يُعتبر من بين أفضل اللاعبين في بداية الموسم الكروي الحالي، وذلك نظرا لبحث اللاعب عن دقائق أكثر للعب.

وأشارت صحيفة “الماركا” إلى أن الاتفاق بين الناديين تم، وسيتم كتابة العُقود في الساعات المُقبلة لتوقيعها وإعلان رحيل رافينيا رسميا عن النادي الكاتالوني.

يُذكر أن رافينيا كان يُشكل هدفا رئيسيا لنادي فالنسيا في الميركاتو الصيفي الحالي.