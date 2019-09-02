اخبار الرياضه

جميع صفقات اليوم الأخير من الميركاتو في الدوري الايطالي

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

يُعد الميركاتو الإيطالي ثاني سوق سيغلق أبوابه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2019 بعد الألماني، ففي تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت ، من مساء اليوم الاثنين، لن يستطيع أحد البيع أو الشراء داخل أوروبا.

أندية “السيري آ” عاشت نشاطًا ملحوظًا هذا الصيف، خاصة إنتر ميلانو الذي جلب ثنائي مانشستر يونايتد “روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز” بمبلغ فاق الـ 80 مليون جنيه إسترليني، الأول بحوالي 74 مليون إسترليني، والثاني بنظام الإعارة بـ 12 مليون إسترليني سيتكفل اليونايتد ب6.4 مليون منهم.

في هذا التقرير المصور نستعرض معكم جميع صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي في “السيري آ والسيري ب”.

الصفقات

موهبة ليفربول
موهبة “بوبي دنكان” في الفحص الطبي لنادي فيورنتينا الإيطالي تمهيدًا للتوقيع على عقد مدته 3 سنوات

 

أكد راديو مونت كارلو الفرنسي أن المهاجم الأرجنتيني
أكد راديو مونت كارلو الفرنسي أن المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” سيصل في تمام الساعة 17:00 بتوقيت باريس لاتمام انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان بنظام الإعارة من الإنتر

 

نادي سامبدوريا الإيطالي يرفض مبلغ 12 مليون يورو من نادي دينامو موسكو الروسي لبيع المهاجم الإيطالي
نادي سامبدوريا الإيطالي يرفض مبلغ 12 مليون يورو من نادي دينامو موسكو الروسي لبيع المهاجم الإيطالي “مانولو جابياديني” (صور: Getty)

 

كييفو فيرونا يسمح لحارسه الإيطالي
كييفو فيرونا يسمح لحارسه الإيطالي “آندريا سيكولين” بالانتقال لصفوف سامبدوريا على سبيل الإعارة

 

صورة مخيتريان بعد وصوله إلى روما، اللاعب انتقال لصفوف الفريق بنظام الإعارة من آرسنال حتى نهاية الموسم (صور: AS Roma web site)
صورة مخيتريان بعد وصوله إلى روما، اللاعب انتقال لصفوف الفريق بنظام الإعارة من آرسنال حتى نهاية الموسم (صور: AS Roma web site)

 

روما يستعير المدافع البولندي الشاب صاحب الـ 18 عامًا
روما يستعير المدافع البولندي الشاب صاحب الـ 18 عامًا “فلكتور بليسنيروفيتشك” من ليخ بوزنان البولندي.

 

Advertisements
نابولي يُعير مدافعه الروماني
نابولي يُعير مدافعه الروماني “فلاد تشيريشيس” لنادي ساسولو حتى نهاية الموسم (صور: Sassuolo web site)

 

المهاجم الدولي الإسباني المخضرم
المهاجم الدولي الإسباني المخضرم “فيرناندو يورينتي” ينتقل إلى صفوف نابولي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير في يونيه 2019

 

مان يونايتد يوافق على بيع ظهيره الأيمن
مان يونايتد يوافق على بيع ظهيره الأيمن “ماتيو دارميان” لنادي بارما نظير 1.5 مليون يورو بعقد مدته 4 سنوات (Parma web site)

 

أتالانتا فسخ تعاقده مع سكرتيل بسبب اكتشاف إصابة مزمنة للاعب بعد شهر من انضمامه بالمجان من فنربخشة
أتالانتا فسخ تعاقده مع سكرتيل بسبب اكتشاف إصابة مزمنة للاعب بعد شهر من انضمامه بالمجان من فنربخشة

 

أتالانتا يعوض سكرتيل بقائد الدنمارك
أتالانتا يعوض سكرتيل بقائد الدنمارك “سيمون كاير” باستعارته من إشبيلية حتى يونيه 2020

 

يوفنتوس يضم لاعب كالياري
يوفنتوس يضم لاعب كالياري “هان كوانج سونج”، سيبدأ مع فريق الشباب أولاً

 

المهاجم النيجيري الشاب
المهاجم النيجيري الشاب “كينجسلي دوجو مايكل” يترك بولونيا من جديد، بالانتقال إلى كريمونيسي الإيطالي بنظام الإعارة كما فعل مع بيروجيا الموسم الماضي

 

تابعونا أول بأول، فهناك المزيد حتى منتصف الليل..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميع صفقات اليوم الأخير من الميركاتو في الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا