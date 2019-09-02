جميع صفقات اليوم الأخير من الميركاتو في الدوري الايطالي

يُعد الميركاتو الإيطالي ثاني سوق سيغلق أبوابه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2019 بعد الألماني، ففي تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، من مساء اليوم الاثنين، لن يستطيع أحد البيع أو الشراء داخل أوروبا.
أندية “السيري آ” عاشت نشاطًا ملحوظًا هذا الصيف، خاصة إنتر ميلانو الذي جلب ثنائي مانشستر يونايتد “روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز” بمبلغ فاق الـ 80 مليون جنيه إسترليني، الأول بحوالي 74 مليون إسترليني، والثاني بنظام الإعارة بـ 12 مليون إسترليني سيتكفل اليونايتد ب6.4 مليون منهم.
في هذا التقرير المصور نستعرض معكم جميع صفقات اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي في الدوري الإيطالي “السيري آ والسيري ب”.
الصفقات
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تابعونا أول بأول، فهناك المزيد حتى منتصف الليل..
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