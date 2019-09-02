نيمار يستسلم ويشد الرحال صوب ميامي

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وَصل النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جُونيور، إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لدُخول مُعسكر مُنتخب بلاده.
ويبدو أن نيمار جُونيور قد استسلم فعلا لمصيره الذي يقضي باستمراره رُفقة نادي عاصمة الأنوار باريس، وذلك بعد فشل المُفاوضات بين ناديه الباريسي وبرشلونة.
وكَان النجم البرازيلي نيمار يُمني النفس أن يحسم أمر خُروجه من نادي باريس سان جيرمان، لكن تعنت إدارة النادي الباريسي وفشل برشلونة في توفير مُتطلباتهم، ساهما في فشل صفقة عودته إلى الكامب نو.
ونَشر النجم البرازيلي صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستاغرام”، تؤكد وصوله إلى مدينة ميامي الأمريكية.
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