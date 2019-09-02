رياضة | بالأرقام.. من يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. من يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ قليل، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2019، والتي ضمت ثلاث لاعبين، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، والذي نجح هذا الأسبوع في الحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المتوقع بأن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019، وذلك خلال حفل كبير سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا التقرير من موقع الخليج 365 الرياضي، سوف نستعرض معاكم أرقام الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 والمقدمة من قبل الفيفا.

البداية ستكون مع الهولندي فيرجيل فان دايك، والذي قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك لقب السوبر الأوروبي، حيث شارك فان دايك مع ليفربول في أغلب مباريات الموسم الماضي، ولم يغيب اللاعب عن صفوف فريقه في أي مباراة من مباريات دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي، سواء في مباراة ذهاب دور ال16 أمام بايرن ميونيخ.

وكان فان دايك، قد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي في 21 مباراة من أصل 37 مباراة، وسجل فان دايك رقم مميز للغاية، حيث كان هو المدافع الوحيد في بطولة الدوري الإنجليزي الذي لم تتم مراوغته من قبل مهاجمي الفرق الأخرى في الموسم الماضي.

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وعلى الناحية الهجومية، شارك فان دايك في 6 أهداف في بطولة الدوري، حيث سجل 4 أهداف مع فريقه وصنع هدفين لزملائه في الموسم الماضي.

بعد ذلك نذهب إلى اللاعب الأكثر تتويجًا بجائزة "ذا بيست" وهو الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي حصد لقب الدوري الإيطالي، في أول مواسمه مع الكرة الإيطالية، حيث سجل رونالدو 22 هدف ليكون في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف مهاجم سامبدوريا فابيو كواليارلا والذي سجل رصيد 26 هدف.

وكان رونالدو قد نجح في أن يقود منتخب بلاده، البرتغال، إلى اللقب الثاني في تاريخ برازيل أوروبا، وذلك بعدما توجت البرتغال بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا في المباراة النهائية.

والختام سيكون مع ليونيل ميسي، والذي ربما لا يملك إنجازات جماعية كبيرة سوى بطولة الدوري الإسباني، ولكن الأرجنتيني يملك أرقام فردية مميزة، حيث توج بلقب هداف الدوري الإسباني، وكذلك هداف بطولة دوري أبطال أوروبا، كما إنه أكثر لاعب سجل أهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، ليحقق لقب الحذاء الذهبي للعام الثاني على التوالي، كما إن الأرجنتيني هو أكثر لاعب قام بصناعة أهداف لزملائه في البطولات الكبرى في أوروبا في الموسم الماضي.

وكان ليونيل ميسي قد فشل في تحقيق لقب بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، حيث خسر التانجو في نصف النهائي أمام منتخب البرازيل.