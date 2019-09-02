رياضة | ميسي يتحسر على فشل الصفقة "الساحر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتحسر على فشل الصفقة "الساحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي كريستوبال سوريا في برنامج الشرينجيتو الشهير أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بدا مستاء للغاية من الطريقة التي تم بها إدارة ملف قدوم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لقلعة الكامب نو من جديد.

وبالرغم من ذلك إلى أن البولجا لم يضع أي لوم على بارتوميو رئيس النادي في فشل عمليه جلب نيمار بل أقتنع تماماً أن السبب في ضياع الصفقة وفشلها التعنت الشديد من جانب إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي.

وأستطرد سوريا أن ميسي كان ينتظر قدوم نيمار من أجل مساعده الفريق في جلب بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن البلوجرانا منذ العام 2015 حينما كان نيمار وقتها لاعباً للبارسا ودكوا شباك فريق يوفنتوس الإيطالي في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنتظر ليونيل ميسي وكتيبة فالفيردي الكثير من التحديات الموسم الجاري أهمها الحفاظ على لقب الدوري وكأس الملك بالإضافة إلى محاولة جلب ذات الأذنين خاصة بعد ضم الفرنسي أنطوان جريزمان والهولندي اليافع فرينكي دي يونج.