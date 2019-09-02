رياضة | الزمالك يجهز مفاجأة سارة لعبدالله جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز مفاجأة سارة لعبدالله جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك تعديل عقد عبدالله جمعة لاعب الفريق لتحفيزه والشد من آزره على تقديم مستويات مميزة في المرحلة المقبلة.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف بالأمس في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر سجله عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق.



وأثنى مسئولو الزمالك على قدرات اللاعب وإمكانياته، ويسعى مسئولو الأبيض لتحفيزه والشد من آزره من الناحية النفسية والمعنوية ومساواته بالفئة الأولى، ويعتبر ميتشو أن جمعة من أفضل اللاعبين داخل الفريق ويمتلك قدرات عالية وإمكانية توظيفه في أكثر من مركز سواء في الجبهة اليمنى أو كجناح ويقوم بالاعتماد عليه في هذين المركزين في المباراة الواحدة وهو ما يعتبر لاعب جوكر.



ويستعد الزمالك لمواجهة الفائز من بيراميدز وبتروجت في نهائي بطولة كأس مصر بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.



ومن ناحية أخرى، اعتذر ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي منصب المدير التنفيذي للزمالك خلال الفترة المقبلة بعد الاتصالات التي تلقاها من جانب إدارة النادي لعرض الأمر عليه والاستفادة من خبراته.

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لكنه قوبل بالرفض من جانبه، وكشفت مصادر مقربة منه عن تفكيره في خوض الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء ضمن قائمة رئيس نادي الزمالك الذي يتحمس بشدة لوجوده معه للاستفادة من خبراته في المجال الإداري وعلاقاته القوية التي تسهل من حل أي مشكلة يتعرض لها الناديز



وتسبب وجود سويلم في الجبلاية خلال الفترة الماضية في تعطل ترشحه للانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء.

في الوقت الذي اشتعلت أزمة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حمدي النقاز وفرجاني ساسي في الساعات الماضية بعد تهديد الثنائي بفسخ التعاقد والعودة إلى بلدهما على غرار عدم الحصول على جزء من المستحقات المالية المتأخرة.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن الثنائي تعمدا تسريب خبر بعد لقاء الاتحاد السكندري بالأمس في نصف نهائي كأس مصر حول سفرهما وعدم الاستمرار مع النادي كنوع من أنواع الضغط على الإدارة ولي الذراع خاصة أنهما لم يحجزا تذاكر طيران من الأساس، وهو ما تم بالفعل بعدها وقام المشرف على فريق الكرة بجانب رئيس الزمالك بالاجتماع مع الثنائي بعد اللقاء مباشرة وحل المشكلة القائمة والاتفاق على منحهما مستحقاتهما المالية المتأخرة وإقناعهما بالبقاء. النقاز وفرجاني ساسي حققا الهدف المنشود وهو إنهاء مشكلة المستحقات وفي نفس الوقت حافظا على صورتهما أمام الجماهير خاصة أن الإدارة نفسها خرجت ونفت للجميع تفكيرهما في الهروب وفسخ التعاقد والتأكيد على بقائهما خلال الفترة المقبلة.