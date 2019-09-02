رياضة | برشلونة يستغنى عن خدمات نجم الفريق بعد فشل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستغنى عن خدمات نجم الفريق بعد فشل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الإسبانية مدريد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني تسعى إلى التخلص من بعض اللاعبين وذلك بسبب توفير بعض النفقات لجلب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة " كادينا سير" الإسبانية أن إدارة البارسا سوف تجدد عقد متوسط ميدان الفريق البرازيلي رافينيا ألكانتارا قبل أن يخرج اللاعب إلى صفوف فريق نادي سيلتا فيجو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك من أجل الحصول على فرصة لعب بشكل أساسي.

وتسعى إدارة النادي الكتالوني إلى الإستفادة بجميع الرواتب التي تدفع للاعبين دون إستفادة من أجل محاولة ضم نيمار خلال فترة الإنتقالات المقبلة بعد أن صممت إدارة باريس سان جيرمان على دفع مبلغ 220 مليون يورو كاش نظير الإستغناء عن البرازيلي.

ولم يجد رافينيا مكان أساسي له في تشكيلة البلوجرانا هذا الموسم وذلك بعد قدوم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج ووجود البرازيلي أرثر ميلو والاسباني سيرجي بوسكيتس مع الكرواتي راكيتيش ليصبح اللاعب بلا مكان أساسي.