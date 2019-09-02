رياضة | زيدان يفتح النار على الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يفتح النار على الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الموثوق خورخي فالدانو في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الأحد أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني فقد أعصابه بعد التعادل الذي سقط فيه الفريق مع نادي فياريال بهدفين لكلاً منهما في المباراة التي إحتضنها ملعب لا سيراميكا لحساب مباريات الجولة الثالثة من الليجا.

وقال فالدانو أن زيزو لا يرى أي برر للأخطاء الساذجة التي يقع فيها بعض اللاعبين بالإضافة إلى أنه منزعج من خط الدفاع وبالأخص مواطنه الفرنسي رفائيل فاران البعيد عن مستواه خلال الفترة القليلة الماضية والذي تبدو عليه علامات السرحان وعدم التركيز.

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وعن إعتماده عن بعض العناصر اكد زيزو أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية بالإضافة إلى الأسماء التي ستدخل قوائم المباريات القادمة حتى يقوم كل لاعب بالتركيز داخل أرضية الملعب للحفاظ على مكانته.

وبسؤاله عن المستوى المميز الذي ظهر به جاريث بيل أكد أنه سعيد للغاية بما وصل إليه الويلزي لكنه في نفس الوقت إنزعج من الطريقة التي خرج بها بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية في غضون ثلاثة دقائق فقط ليحرم الفريق من خدماته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الريال يحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الأسباني الممتاز برصيد خمسة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الافتتاحية قبل أن يتعادل الجولة الماضية مع فريق نادي بلد الوليد على ملعبه سانتياجو بيرنابيو ويكرر نفس النتيجة يوم أمسم مع فياريال.