رياضة | رسمياً.. ريال مدريد يعقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ريال مدريد يعقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتمت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إتفاقها مع نظيرتها في فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن إبرام صفقة تبادلية تقضي بإنتقال لاعب من كل فريق إلى الفريق المنافس في أخر أيام فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعبر حساب الفريق الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر الفريق الباريسي مقطع فيديو يظهر فيه الكوستاريكي كيلور نافاس وهو يحمل حقيبة سوداء وفور أن قام بفتحها ظهر قميص النادي في إعلان رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح.

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ووقع نافاس على عقد إنضمامه للفريق الفرنسي لمدة أربعة سنوات قادمة الأمر الذي يجعله مرتبطاً مع الفريق الفرنسي بعقد حتى العام 2023 بعد أن دافع عن ألوان نادي العاصمة الاسبانية ريال مدريد خلال الخمسة سنوات الماضية.

في الوقت الذي أعلن فيه فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل ألفونس أريولا حارس مرمى الفريق لينضم بصورة رسمية إلى ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية يوم الثلاثين من شهر يونيو للعام المقبل 2020.

وسجل ريال مدريد أريولا رسمياً في سجلات الفريق الموجودة في الاتحاد الاسباني لكرة القدم ليصبح بشكل رسمي لاعباً في كتيبة زين الدين زيدان ليصبح بذلك حارس بديل للبلجيكي تيبوا كورتوا.