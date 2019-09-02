رياضة | ريال مدريد يضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد ريال مدريد مع رايولا حارس مرمي الفريق الباريسي بعدما رحل الحارس البديل للمرينجي الكوستاريكي كيلور نافاس إلى قلعة حديقة الامراء بعد خمسة سنوات قضاها مع كتيبة زين الدين زيدان.

وشهد السوق الحالي ضم كتيبة زيدان للفرنسي ميندي الظهير الأيسر لليون الفرنسي بالإضافة إلى لوكا يوفيتش من فريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الأنجليزي رغبةً من الفريق في التغلب على الموسم الصفري الذي خرجوا به الموسم الماضي ولتعويض رحيل كريتسيانو رونالدو.