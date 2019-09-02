رياضة | تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وفقرة خاصة لحراس المرمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وفقرة خاصة لحراس المرمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وهم..
الفريق الأحمر:
محمد الشناوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، العربي بدر، حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، وليد سليمان، أحمد الشيخ.
الفريق الأصفر:
شريف إكرامي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسين السيد وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأجايي وحسين الشحات ومروان محسن.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد قدم المدرب الجديد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي بالجزيرة في حضور الجهاز المعاون والدكتور طه إسماعيل، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وكان الأهلي قد أقال لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، ليودع كأس مصر.
وتأهل الأهلي لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إلإريقيا، بعد الفوز على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي.
الحصة التدريبية الأولي لمدرب حراس الأهلي:
خصص ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة، لحراس الفريق، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وبدأت الفقرة بتدريبات لياقة لحراس الفريق، علي لطفي ومحمد الشناوي وشريف إكرامي، قبل أن يترك الشناوي وإكرامي الفقرة واتجهوا بعدها للتقسيمة التي أقامها السويسري فايلر، المدير الفني للفريق.
وكان الأهلي قد قدم المدرب الجديد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي بالجزيرة في حضور الجهاز المعاون والدكتور طه إسماعيل، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وكان الأهلي قد أقال لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، ليودع كأس مصر.
وتأهل الأهلي لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إلإريقيا، بعد الفوز على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.