رياضة | تشكيل بتروجت أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بتروجت أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وضم تشكيل بتروجت كلًا من :-

حراسة المرمى : محمد أبو النجا "بونجا"

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - أحمد عبد الرسول - خالد عبد الرازق - أحمد السباعي

خط الوسط : محمود عماد - مصطفى معوض - أحمد عفيفي

خط الهجوم : أحمد سعيد "أوكا" - جون مانجا - أحمد رؤوف.

أما البدلاء :-

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عمرو شعبان - أحمد الحسيني - إبراهيم صلاح - إسلام كانو - إيهاب عبد المحسن - محمود القط - أحمد كمال.

عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز أمام بتروجت للإصابة

يواصل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الغياب عن فريقه في المباراة المقبلة أمام بتروجت بسبب الإصابة.

ولم يتعافى السعيد من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أمام إيتوال الكونغولي بشد في عضلة السمانة.

ويخضع السعيد لبرنامج تأهيلي خلال هذه الفترة تحت شراف الجهاز الطبي ببيراميدز للتعافي من الإصابة.

وكان السعيد قد غاب عن أخر مباراتين لبيراميدز أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، وأمام حرس الحدود بسبب الإصابة.

وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود مساء يوم الجمعة الماضي بهدفين دون رد أحرزهما جون أنطوي.