رياضة | فايلر يبدأ مهمته مع الأهلي بمحاضرة مع اللاعبين في التتش.. والشناوي ينتظم بالمران الجماعي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبدأ مهمته مع الأهلي بمحاضرة مع اللاعبين في التتش.. والشناوي ينتظم بالمران الجماعي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن تحديات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وبعض الأمور الخاصة بالجانب الفني والعملي، ووجه كلمة ترحيب بجميع اللاعبين وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة.

وبدأ فايلر مهمته بشكل رسمي مع الأهلي حيث قاد مران الفريق للمرة الأولى اليوم ، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

المهمة الصعبة للمدرب الجديد: يسعي فايلر المدير الفني الجديد للأهلي في نيل ثقة الجماهير في أسرع وقت ممكن خاصة وأن هناك انتقادات كبيرة من الجماهير حول اختياره مديراً فنياً للأهلي بسبب ضعف السيرة الذاتية للمدرب والتي لا تناسب طموحات الجماهير الأهلوية والتي تسعي لحصد الألقاب في الفترة القادمة بعد إقالة المدرب مارتن لاسارتي.

فقرة بدنية في مران الأهلي:

توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خصص فقرة في بداية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم للجانب البدني والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة.

Advertisements

وانطلق المران بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الوحدات البدنية، بمشاركة جميع اللاعبين.

قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الحراس، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك في المران الحراس “شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان”.

واشتمل المران على بعض الوحدات التدريبية المتنوعة لتجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.

الشناوي ينتظم في المران الجماعي للأهلي

انتظم محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش تحت قيادة رينيه فايلر وجهازه المعاون.

وشارك الشناوي في تدريبات الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، كما شارك في تقسيمة الكرة.

وكان الشناوي قد اكتفى بجلسة في الجيم أمس وأداء بعض الفقرات التأهيلية الخفيفة، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وانتظم اليوم في المران الجماعي بصورة طبيعية ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة مع باقي الحراس.