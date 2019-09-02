رياضة | عاجل - باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني من خلال السنوات المقبلة.

وعبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر الفريق مقطع فيديو يظهر فيه الحارس وهو يهبط من سيارة يحمل في يده حقيبة سوداء اللون.

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وتضمن مقطع الفيديو حصول نافاس على تذكرة خاصة بالغرفة التي سيصل إليها وفور فتحه للحقيبة يجد أطقم النادي الباريسي.

يذكر أن نافاس سبق وأن دافع عن عرين فريق نادي ريال مدريد خلال السنوات الخمسة الماضية وحصل مع الفريق على أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل ما جعله ينضم إلى الملكي بسبب مستواه المميز.