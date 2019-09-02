رياضة | بيب جوارديولا يكشف عن سبب حبه وإعجابه بـ "رياض محرز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيب جوارديولا يكشف عن سبب حبه وإعجابه بـ "رياض محرز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، بأن نجم منتخب الجزائر وجناح مانشستر سيتي، رياض محرز، يملك قدرات فنية وبدنية مميزة للغاية، تجعله واحد من اللاعبين المفضلين، بالنسبة له في الفترة الأخيرة، مشددًا على كون محرز يملك موهبة فطرية كبيرة للغاية.

وفي تصريحات لموقع مان سيتي الرسمي، قال بيب جوارديولا: "الجميع داخل النادي يعرف بأن رياض محرز لاعب مميز، وأنه سعيد للغاية بوجود مع السيتي، لأنه يحب لعب كرة القدم حقا، وفي بعض الأحيان عندما نذهب إلى جلسة التدريب، يكون محرز هو أول من يحاول اللعب مع الكرة، وعندما لا يلعب يكون غير سعيد لأنه يحب لعب كرة القدم، وأنا أحب ذلك كثيرا، هذا هو ما أريد أن يكون عليه لاعب كرة القدم".

وأكمل مدرب مانشستر سيتي، تصريحاته للموقع الرسمي حول هذا الأمر قائلًا: "رياض سوف يساعد الفريق بشكل كبير في الموسم الحالي، يملك الفرصة لصنع تاريخ مميز مع النادي في السنوات المقبلة، هو يملك كل الإمكانيات اللازمة لحدث هذا الأمر بكل تأكيد".

الجدير بالذكر، بأن رياض محرز قد شارك أساسيًا في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الرابعة على ملعب الاتحاد، ونجح اللاعب في تقديم أداء جيد للغاية مع زملائه، ليفوز مانشستر سيتي على ضيفه برايتون بنتيجة 4-0 ويصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية لموسم 2019-2020، برصيد 10 نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة.