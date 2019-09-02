رياضة | عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم الأهلي في مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتتدخل خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل إسعاف اللاعب في الوقت الذي توقفت التقسيمة للاطمئنان على اللاعب.

وعاد مروان محسن بالعودة من جديد إلى التدريبات بعد خضوعه للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي.

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وكان الأهلي قد أقال لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، ليودع كأس مصر.

وتأهل الأهلي لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إلإريقيا، بعد الفوز على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا