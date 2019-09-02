رياضة | أول ظهور لـ "فايلر" في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لـ "فايلر" في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر للمرة الأولى بعد تعيينه رسميًا خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

ويقود المدرب السويسري مران الفريق الأحمر حاليًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت الغيني.

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وكان الأهلي قد قدم المدرب الجديد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي بالجزيرة في حضور الجهاز المعاون والدكتور طه إسماعيل، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وكان الأهلي قد أقال لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، ليودع كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.