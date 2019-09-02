رياضة | سر تحفظ ميتشو على مستوى حازم إمام

ويستعد الزمالك لمواجهة الفائز من بيراميدز وبتروجت في نهائي بطولة كأس مصر بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.



ومن ناحية أخرى، كشف محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة لبعض زملائه السابقين في صفوف الزمالك عن السبب وراء عصبيته خلال لقاء الفريقين الأخير ببطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف في الدور ربع النهائي ضمن منافسات كأس مصر، سجله عبدالله جمعة.



وأكد اللاعب لزملائه السابقين أن السبب وراء عصبيته هي قيام الجمهور بتوجيه هتافات ضده قبل بداية اللقاء خلال فترة الإحماء واستمرار الأمر بشكل تصاعدي مع بداية اللقاء.

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وأشار إلى أن الكرة التي خطفها منه شيكابالا لاعب الزمالك كانت بشكل خارج إرادته بعدما قام الفهد الأسمر بإعاقته والوقوف على قدمه وهو ما أدى لسقوطه.



وأوضح أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق تحدث معه بين شوطي اللقاء وطالبه بعدم الالتفات لتلك الهتافات نهائيًا ووضع كل تركيزه داخل الملعب وهو ما كان له تأثير إيجابي عليه وظهر بشكل جيد في الشوط الثاني، وحصل على إشادة جميع الخبراء والجهاز الفني لفريقه نفسه والذي تحدث عنه بشكل جيد بعد اللقاء.



ويحاول العالمي تجهيز اللاعب ويتوسم فيه خيرًا للانضمام إلى المنتخب الوطني مع الجهاز الفني الجديد من خلال استمرار مشاركته والحفاظ على لياقته وكسبه الثقة والتخلص من بعض الضغوطات التي كانت قائمة من قبل عليه خلال مشواره مع القلعة البيضاء وتوتر العلاقة بينه وبين الإدارة لفترات طويلة وهو ما أثر عليه بشكل سلبي وأدى إلى رحيله في نهاية الأمر بحثًا عن فرصة جديدة.

