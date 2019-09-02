كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا في الجيم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، برفقة صديقة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، في صالة “الجيم” يؤديان التدريبات.

كريستيانو رونالدو رغم مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام نابولي والتي انتهت بفوز يوفنتوس 4 / 3، إلا أنه يواظب على أداء التدريبات للحصول على أفضل لياقة ممكنة.

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لاعب ريال مدريد السابق نشر مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يعاود تدريباته بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء المباراة الصعبة، وظهرت إلى جانبه صديقته جورجينا رودريجيز وهي الأخرى تمارس رياضة الجري على الجهاز في الصالة.

رونالدو صاحب الـ 34 عاما، افتتح سجله التهديفي في الموسم الجديد لـ”الكالتشيو”، بإحرازه الهدف الثالث، في الدقيقة 62، “لليوفي”، الذي تقدم بثلاثة أهداف متتالية، قبل أن ينتفض نابولي ويرد بثلاثية مماثلة، ولكنه خسر في نهاية المطاف بهدف قاتل جاء بـ “نيران صديقة” سجله مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

اللاعب نشر صورا من اللقاء، وعلق عليها: “أول فوز صعب على أرضنا وعلى خصم قوي للغاية، لقد علمتنا كرة القدم اللعب حتى الدقيقة الأخيرة، إنه الفريق، تهانينا”.