40 غرزة بالرأس.. تعرف على تطورات حالة عمرو زكي بعد الحادث.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال النجم المصري عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، يتلقى العلاج بعد تعرضه لحادث سيارة مؤخرا في منطقة الساحل الشمالي.

صابر زكي شقيق عمرو زكي، أكد في تصريحات تليفزيونية على قناة ” ten” على صعوبة حالته الصحية بعد الحادث مباشرة؛ إلا أنها بدأت تتحسن تدريجيا، لافتا إلى أن أنه سيجري عدة إشاعات على المخ للاطمئنان على حالته الصحية.

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شقيق اللاعب أضاف، أن طبيب المخ والأعصاب المشرف على حالته، طلب منه أشعة صبغة على المخ وفقا لتعليمات طبيب المخ والأعصاب، موضحاً أن هذه الأشعة ستحدد تطورات حالة شقيقه الصحية خاصة وأنه تم إجراء 40 غرزة برأس شقيقه بعد الحادثة.

وأشار إلى أن شقيقه أصيب بالصدمة، عقب الحادثة، وذلك نتيجة الجروح والكدمات في المخ وباقي أجزاء جسده، وهو ما نتج عنه صمته التام جراء الصدمة، لكنه الآن يستطيع التحدث نوعا ما ولكن الحادثة والجروح تركت آثارا بالغة على حالته الصحية.

نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، كان قد تعرض لحادث سيارة تسبب في تعرضه لجروح بالغة ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.