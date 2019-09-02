رافاييل نادال ينقذ طفلا من الزحام.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، في لفتة إنسانية عقب تأهله إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، آخرة البطولات الأربع الكبرى للتنس على حساب منافسه الأسترالي تاناسي كوكيناكيس.

نادال لاحظ طفلا يبكي بعد انحصاره بين مجموعة من المشجعين، تجمعوا للظفر بالحصول على توقيع “الماتادور”، فحمل الطفل على يديه وسحبه من بين المحتشدين، وأخذ يمسح دموعه قبل أن يوقع له.

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ووفقا لما نشر بـ”روسيا اليوم”، فقد كتب والد الطفل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “توتير” قائلا: “رافا، الطفل الذي أنقذته هو ابني.. أنت بالفعل المثل الأعلى بالنسبة له، والآن أصبحت بطله أيضا شكرا لك حظا سعيدا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة”.

رافاييل نادال ضرب موعدا في الدور الثالث من البطولة مع اللاعب الكوري الجنوبي تشونغ هيون، الذي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على الإسباني فرناندو فيرداسكو، بمجموعتين مقابل ثلاث.

يشار إلى أن رافائيل نادال توج ثلاث مرات بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، و18 مرة في سلسلة البطولات الأربع الكبرى.