شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي لن نستغنى عن نيمار الا في هذه الحالة والان مع التفاصيل
قال ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن البرازيلي نيمار لن يرحل عن الفريق سوى بالمقابل المادي الذي حدده إدارة الفريق.
وأوضح أن إدارة الفريق قررت أنه لن يتم بيع نيمار إلا في حالة وجود عرض لايقل 300 مليون يورو.
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