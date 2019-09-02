شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي لن نستغنى عن نيمار الا في هذه الحالة والان مع التفاصيل

قال ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن البرازيلي نيمار لن يرحل عن الفريق سوى بالمقابل المادي الذي حدده إدارة الفريق. وأوضح أن إدارة الفريق قررت أنه لن يتم بيع نيمار إلا في حالة وجود عرض لايقل 300 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليفي لن نستغنى عن نيمار الا في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.