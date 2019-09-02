شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة باريس سان جيرمان تتخذ موقفاً حاسماً بعد رفض الجماهير بقاء نيمار والان مع التفاصيل

باتت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لفريقه السابق برشلونة الإسباني، في غاية الصعوبة بعد تعثر المفاوضات بين الفريقين. وتدخل إدارة باريس سان جيرمان بحسب صحيفة Le Parisien الفرنسية، لاحتواء الأزمة بين الجماهير واللاعب بعد التأكد من عدم رحيله من الفريق، وطالب الإارة الجماهير بعدم الإساءة للنجم البرازيلي أو إهانته خلال مباريات الفريق باعتباره جزءًا من الفريق.

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