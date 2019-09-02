انت الان تتابع جوائز فيفا: لقب أفضل لاعب بين فان دايك ورونالدو وميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفيفا

انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك، بحسب ما أعلن الفيفا الإثنين.

وستمنح الجائزة في الحفل السنوي لجوائر الاتحاد، والمقرر هذا العام في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 أيلول/سبتمبر الحالي.

ويتم اختيار الفائز من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.

وكان الهولندي لاعب ليفربول الإنكليزي، قد تفوق على ميسي قائد برشلونة الإسباني ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بنيل جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي (ويفا) الأسبوع الماضي.

واختبر فان دايك موسما رائعا مع ليفربول، اذ أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا، وساهم في قيادته لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي.

كما اختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، ليصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005.

كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الاوروبية.

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وستتنافس ثلاث لاعبات على لقب الافضل وهن الأميركيتان ميغان رابينوي وأليكس مورغان اللتان توجتا بلقب مونديال فرنسا 2019 هذا الصيف، والإنكليزية لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي.

ويتنافس حارسا المنتخب البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، وإيدرسون (مانشستر سيتي)، والألماني مارك أندري تير شتيغن (برشلونة) على جائزة أفضل حارس مرمى، علما بأن أليسون نالها من الاتحاد الأوروبي.

وانحصر لقب أفضل مدرب بين ثلاثة يمارسون مهنتهم في الدوري الإنكليزي وهم الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام).

أما جائزة أفضل مدرب لمنتخب سيدات فيتنافس عليها مدرب انكلترا فيل نيفيل، ومدربة الولايات المتحدة جيل إيليس ومدربة هولندا سارينا فيغمان.

وتنحصر المنافسة في فئة السيدات لحراسة المرمى بين التشيلية كريستيان أندلر (باريس سان جرمان)، السويدية هيدفيغ ليندهال (تشلسي/فولفسبورغ)، والهولندية ساري فان فينندال (أرسنال/اتلتيكو مدريد).

اما جائزة بوشكاش التي تكافئ صاحب أجمل هدف، فانحصر التنافس فيها، بين هدف ميسي في مرمى ريال بيتيس، والكولومبي خوان فرناندو كوينتيرو لاعب ريفر بلايت الارجنتيني في مرمى راسينغ كلوب، والمجري دانيال تشوري من ديبريشن في مرمى فرنسفاروش.

وانحصرت جائزة المشجعين بين البرازيلية سيليفا غريكو التي كانت تشرح لابنها الكفيف سير مباريات فريقه المفضل بالميراس، وأنصار منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم للسيدات في مونديال فرنسا 2019.