الجواد «مشهور الخالدية» يحقق كأس رئيس الإمارت

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
حقق الجواد «مشهور الخالدية» العائد لمربط عذبة لمالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المخصص للجياد العربية الأصيلة في الشوط الذي بلغت مسافته ميلاً بميدان بادن بادن في ألمانيا.
وهي المرة الثانية على التوالي في هذا الموسم التي يحقق فيها الجواد هذه الكأس مسجلاً انتصاره الخامس في سجلّه السباقي.
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