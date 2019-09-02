المقاولون العرب يعود إلى القاهرة الجمعة بعد انتهاء معسكر كرواتيا...

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جدة - عمرو شويل يعود فريق المقاولون العرب إلى القاهرة الجمعة المقبلة بعد اختتام معسكر كرواتيا، والذى انطلق الأربعاء الماضى، فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.
ويستعد فريق المقاولون تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، لخوض ثانى مبارياته الودية اليوم الاثنين بمعسكر ذئاب الجبل المقام حالياً فى كرواتيا، بعدما خاض الفريق مباراة ودية أمام القادسية الكويتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين السبت.
ويواجه المقاولون فريق سلوفاكى فى إطار استعداداته للموسم الجديد، على أن تقام المباراة الأخيرة للمقاولون فى ختام المعسكر الأربعاء المقبل.
وكان المقاولون العرب قد خاض معسكرين قبل السفر إلى كرواتيا، وكان المعسكر الأول فى الاسكندرية قبل مباراة الأهلى فى ختام الدورى الموسم الماضى، ثم معسكر ثانى فى الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل.
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