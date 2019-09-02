شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر خطابا رسميا لتأكيد تأجيل مباراة نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب الزمالك من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة نهائى الكأس، نظرًا لفقدان الأبيض خدمات عدد كبير من لاعبيه فى الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر الجارى، منهم فرجانى ساسى وحمدى النقاز بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب تونس، كما يفقد الفارس الأبيض جهود الثلاثى مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الأولمبى الذى يشهد وديتى الفراعنة أمام السعودية يومى 7 و10 سبتمبر.
تأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.
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