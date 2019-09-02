أحمد عفيفى يقود هجوم بتروجت امام بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل أعلن محمد عودة المدير الفنى لبتروجت تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بيراميدز المقرر إقامته فى الثامنة من مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى الدور قبل النهائى لكأس مصر. وتضم تشكيلة بتروجت كلا من:-

حراسة المرمى : بونجا خط الدفاع: أحمد سالم صافى – أحمد عبد الرسول – خالد عبد الرازق – أحمد السباعى Advertisements خط الوسط: محمود عماد – مصطفى معوض – أحمد اوكا – جون مانجا خط الهجوم: أحمد رؤوف – أحمد عفيفى بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: عمرو شعبان وأحمد الحسينى وإبراهيم صلاح وإسلام كانو وإيهاب عبد المحسن ومحمود القط وأحمد كمال.

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