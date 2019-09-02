شكرا لقرائتكم يوفنتوس يفشل في حسم صفقة بواتينغ مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن فشل صفقة انتقال جيروم بواتينغ لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني إلى يوفنتوس تورين الإيطالي.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"سبورت بيلد" الصادرتان يوم الاثنين، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن انتقال المدافع الدولي السابق الذي فاز مع منتخب ألمانيا بمونديال 2014، وبذلك سيستمر بواتينغ (30 عاما) في النادي البافاري. كما أوردت محطة (سكاي) الإيطالية تقريرا بنفس هذا المعني.

كان بواتينغ تغيب يوم الأحد عن الحفل التقليدي الذي يلتقط فيه لاعبو بايرن صورا مرتدين سراويل جلدية احتفالا بقدوم احتفالات أكتوبر، وقد أثار غيابه تكهنات بقرب انتقال اللاعب الذي جاء غيابه قبل وقت قصير من إغلاق سوق الانتقالات.

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تجدر الإشارة إلى أن بواتينغ حاليا هو لاعب بديل في بايرن، وفي الوقت نفسه سيتغيب المدافع جيورجيو تشيليني لاعب يوفنتوس لأشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وحسب مجلة "كيكر" الألمانية ، فإن بواتينج طلب من مسؤولي بايرن التفاوض مع يوفنتوس وقد وافق المسؤولون على طلبه وذكرت المجلة أن كريستيان نيرلينغر مدير أعمال بواتينغ يجري محادثات مع اليوفي.

ويستمر عقد بواتينج مع بايرن حتى نهاية يونيو 2021، ويلعب بواتينج في مركز الدفاع في بايرن بشكل أساسي كل من الألماني الدولي نيكلاس زوله والفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز الذي انتقل إلى بايرن من اتليتكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى بنيامين بافارد وخافي مارتينيز.

ومع حلول نهاية الموسم المنصرم، صار بواتينغ في عداد أول المرشحين للرحيل عن النادي البافاري، غير أنه لم يجد عرضا جذابا سواء رياضيا أو ماليا.