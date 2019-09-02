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دارميان ينتقل من مانشستر يونايتد إلى بارما

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين ضمَّ المدافع ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد لمدة أربعة أعوام، وذلك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وقضى دارميان (25 عاماً) أربعة مواسم مع مانشستر يونايتد، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي، لكنه شارك في 14 مباراة فقط في الممتاز خلال الموسمين الماضيين.

وخاض دارميان إجمالي 36 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وكان آخر استدعاء له لقائمة المنتخب في نوفمبر 2017.

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