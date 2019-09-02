عماد النحاس أفضل مدرب مصري في تصنيف "clubworldranking"

الموجز

تصدر عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، قائمة المدربين المصريين في التصنيف الصادر اليوم، الاثنين من جانب موقع " clubworldranking" العالمي.

وحل عماد النحاس في المركز الـ 218 عالمياً، وهو أفضل ترتيب للمدربين المصريين في التصنيف، متفوقاً على طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود الذي حل في المركز الـ 271 عالمياً.

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وجاء علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي في المركز الثالث على صعيد قائمة المدربين المصريين، حيث حل في المركز الـ 317 عالمياً، يليه حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، رابعاً على الصعيد المحلي والـ 318 عالمياً.

ودخل فريق المقاولون، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب "ذئاب الجبل"، يومهم السادس فى معسكر كرواتيا المقام في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد المرتقب انطلاقه سبتمبر الجارى.

وسافر الفريق فجر الثلاثاء الماضى إلى كرواتيا في معسكر يستمر لمدة 9 أيام في فترة الإعداد الأخيرة قبل الدوري الجديد، حيث خاض المقاولون معسكرين من قبل الأول كان في الاسكندرية والثاني في الجبل الأخضر.