شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف «ساسي» و«النقاز» من المشاركة في نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أزمة ثنائي الفريق الكروي الأول فرجاني ساسي وحمدي النقاز، لاعبا المنتخب التونسي، بعدما نجح في إقناع الاتحاد التونسي والجهاز الفني لنسور قرطاج بالموافقة على استثناء الثنائي من الانضمام لمعسكر المنتخب خلال الفترة الراهنة، حتي يتسنى لهما الاستمرار مع الفريق، وخوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، فضلاً عن المشاركة مع الفريق أمام بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وعقد مرتضى منصور، رئيس النادي، جلسة مع «ساسي» و«النقاز» بمكتبه بمقر النادي، مساء الأحد، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بحضور أمير مرتضى، المشرف على الكرة، أبلغهم خلالها باتفاقه الرسمي مع الاتحاد التونسي والجهاز الفني والإداري للمنتخب، على استثنائهما من الانضمام لمعسكر نسور قرطاج، وخوض مباراتين وديتين يومي 6 و10 سبتمبر الجاري، مؤكدًا لهما أن العلاقة بين إدارة الزمالك والمسؤولين في تونس على أفضل ما تكون من التفاهم والاحترام المتبادل، موجهاً شكره للاتحاد التونسي على موقفهم ودعمهم للقلعة البيضاء.

واستقبل الثنائي التونسي الدولي المحترف بصفوف الزمالك القرار بترحاب شديد، ووجهوا الشكر لإدارة الزمالك ومسؤولي الاتحاد التونسي على تفهمهم لموقفهم في ظل تبقي مباراة واحدة عن التتويج بلقب جديد مع فريقهم.

وانتقد رئيس القلعة البيضاء حملة الشائعات التي وصفها بأنها مدفوعة الأجر ضد الثنائي التونسي، والزج بأسمائهم في أخبار كاذبة، آخرها تخطيط النقاز للهروب من النادي، وهو ما نفاه اللاعب نفسه، وطالب «منصور» اللاعبين بالتركيز فقط في التدريبات والمباريات، وعدم الانشغال بحرب الشائعات التي يتعرضان لها، مؤكداً أن لن يسمح لأحد بتعطيل مسيرة الفريق هذا الموسم.