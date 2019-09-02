شكرا لقرائتكم نابولي يعلن تعاقده مع المهاجم الإسباني يورينتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أنه تعاقد مع المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن صفوف توتنهام الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي.

وكان يورينتي المولود في بامبلونا عام 1985، قد بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، وأعلن عن نفسه بقوة عبر تسجيل ثلاثية (هاتريك) في شباك لانزاروتي في كأس ملك إسبانيا.

ولعب يورينتي أكثر من 320 مباراة مع فريق بيلباو سجل خلالها أكثر من 100 هدف في كل المسابقات. وانضم يورينتي إلى يوفنتوس الإيطالي في يناير عام 2013 وقضى معه عامين توج خلالهما بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

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وعاد يورينتي للعب في إسبانيا عبر الانضمام لفريق إشبيلية الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2015 - 2016 ، بعدها انتقل يورينتي إلى سوانزي سيتي الإنجليزي وسجل 15 هدفا خلال 35 مباراة بالدوري لينتقل بعدها إلى توتنهام.

وصعد مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وكان قد سجل هدف الفوز للفريق في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية.

ولعب يورينتي 24 مباراة دولية ضمن صفوف المنتخب الإسباني وتوج معه بألقاب كأس القارات 2009 وكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012.